Salı gecesi İzmir'in Urla ilçesine bağlı Camiatik Mahallesi'nde tüyler ürperten bir cinayet meydana geldi.



Akraba oldukları öğrenilen R.Ş. ve Gökhan Şimşek, miras meselesi nedeniyle hararetli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek taraflar arasında kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ş., eline aldığı bıçak ile Gökhan Şimşek'e saldırdı. Şimşek'i boğazını keserek öldüren R.Ş., daha sonra cesedi aracına koydu ve akrabasının cansız bedenini bir kahvehanenin önüne attı.



'İBRETİ ALEM İÇİN YAPTIM'



Katil R.Ş., kahvenin önüne bıraktığı cesedin ardından çevredeki kalabalığa "Polise haber verin, ibreti alem için yaptım" diye bağırdı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şimşek’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın ardından R.Ş.'yi gözaltına aldı.



Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan R.Ş., cezaevine gönderildi.