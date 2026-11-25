Olay, 22 Kasım’da İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.

BABA VE OĞLU ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kahvehane işletmeciliği ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl’ü ormanda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

JASAT EKİPLERİ 3 ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

Cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Olay yerinde deliller ve parmak izleri toplandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Eyüp Durnagöl’ün eşi E.D. ile çiftin bebeğinin bakıcısı N.I.K. ve bakıcının erkek arkadaşı H.K. şüpheli olarak belirlendi. Üç şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ŞİFRELİ YAZIŞMALARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları şifrelediği ortaya çıktı. Jandarmanın siber suçlarla mücadele biriminin çalışmasıyla yazışmaların incelendiği öğrenildi. E.D., N.I.K. ve H.K. arasında cinayet öncesinde yapılan mesajlaşmaların da soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

BAKICI, CİNAYETİN NEDENİ OLARAK TACİZ İDDİASINI ÖNE SÜRDÜ

N.I.K.’nın ilk ifadesinde, Eyüp Durnagöl’ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği ve cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği belirtildi. N.I.K., erkek arkadaşı H.K.’nın ise silahı gizlediğini öne sürdü. Öte yandan soruşturma kapsamında, Eyüp Durnagöl ile önceki evliliğinden olan oğlu Yusuf’un miras nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüp Durnagöl’ün eşi E.D., bebeğin bakıcısı N.I.K. ve N.I.K.’nın erkek arkadaşı H.K., dün akşam adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.