Konak ilçesinde Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda Emre Duman (31) ve arkadaşı Çağatay T. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Bu esnada Duman'ı bıçakla yaralayan şüpheli arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Duman'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen İ.L. (25), İ.L. (62) , S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.