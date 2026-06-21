İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Emir Mahallesi'nde bulunan Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen bir kına gecesinde silahlı saldırı meydana geldi. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin düğün öncesi eğlencesi sürdüğü esnada, 43 yaşındaki E.D. pompalı tüfekle kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmaların hedefi olan 5 kişi kanlar içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

ŞÜPHELİ KIRSAL ALANDA YAKALANDI

Olayda yaralananlardan Ümmühan D.'nin, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlı E.D.'nin eşi olduğu bilgisine ulaşıldı. Sağlık durumu ağır olan kadın, ilk kaldırıldığı hastaneden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli E.D.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Takip sonucunda kırsal alanda gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alınan zanlının jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri devam ediyor.