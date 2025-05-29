İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ayrancılar Mahallesi'nde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobile kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olay sonrası şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.