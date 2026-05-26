Buca ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 4 Şubat 2022’de bıçakla bir kişiyi öldürme suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 75 dolu fişek ile 75 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere el konulurken, hükümlü işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

