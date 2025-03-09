Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde lider Fenerbahçe Beko'ya mağlup olmaktan kurtulamadı: 88-75.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 15-24, ilk yarısı 33-49, üçüncü periyodu 53-60 ise sonuçlandı.
Karşılaşmayı baştan sona önde götürüp ligde 20 maçta 19'uncu galibiyetini alan lider sarı-lacivertlilerde Guduric 16, Tarık Biberoviç 13, Hall 12 sayıyla oynadı.
Sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda bu sezon ligdeki ilk ve tek yenilgisini tattıran Aliağa Petkimspor'da Tyree 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Petkimspor bu sonuçla ligde 8 galibiyette kaldı.