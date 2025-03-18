İzmir’in Torbalı ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen polis baskınında ele geçirilen yavru aslan, görenleri hayrete düşürdü! Kedi mamasıyla beslendiği belirlenen minik aslan, yetkililer tarafından hemen koruma altına alındı.

YEMEK PROGRAMI DEĞİŞTİRİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edilen erkek aslan, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra tam 1 ay boyunca karantinada tutuldu. Veterinerler, 62 kilogram ağırlığındaki yavruyu güçlendirmek için özel bir beslenme programı hazırladı.

DAHA ÖNCE HİÇ ET YEMEMİŞ

Yavru aslanın etle hiç tanışmadığını belirleyen uzmanlar, ona sabah ve öğle saatlerinde kırmızı et, kuru mama ve tavuk suyu; akşamları ise haşlanmış tavuk göğsü ve kuru mama vererek doğal beslenme alışkanlığı kazandırıyor.

İSMİNİ VATANDAŞLAR BELİRLEYECEK

Sevimli ama güçlü aslan için şimdi de heyecan verici bir süreç başladı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılacak bir anketle ona en uygun ismi İzmirlilerin belirleyeceğini duyurdu.

İnsanlarla oldukça yakın ilişkiler kurduğu gözlenen yavru aslan, günlerini veteriner gözetiminde eğlenceli oyuncaklarla geçiriyor. Basketbol topu, halat topu ve şamandıra en sevdiği oyuncaklar arasında.