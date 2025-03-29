İzmir'in Aliağa ilçesinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 İŞÇİ ÖLDÜ 4 İŞÇİ YARALANDI
Patlama sonucunda, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 işçi ise sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni hakkında detaylı araştırmalar sürdürülüyor.