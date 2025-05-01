İzmir'de arabadan atlayan bir kişi, kırbaçlı saldırganlar tarafından dövüldü.

Olay, Bayraklı'da yaşandı. İddiaya göre, 35 BGL 985 plakalı otomobil seyir halindeyken B.A. isimli bir kişi araçtan atladı.

Ardından duran otomobilden inen dört kişi yaralı olduğu anlaşılan B.A.'yı kırbaç kullanarak ve yumruk atarak dövdü.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Çevrede toplanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, saldırganlar otomobille bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, B.A.'yı kanlar içerisinde buldu. B.A., hastaneye kaldırıldı.

MİRAS İÇİN DÖVMÜŞLER

B.A.S, ilk ifadesinde tanıdığı B.M, A.A, Ç.Y. ve O.E.İ.'nin konuşma bahanesiyle kendisini bir otomobile bindirdiğini, miras kalan bir villanın satışından elde ettiği paradan zorla pay istediklerini, itiraz etmesi üzerine dövüldüğünü söyledi.

Otomobilden indirildikten sonra durakta kırbaçla dövüldüğünü anlatan B.A.S, cep telefonunun da zorla alındığını belirtti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden B.M. ve A.A. emniyete gelerek teslim oldu, cep telefonu ile kırbacı güvenlik güçlerine teslim etti.

Diğer şüpheliler Ç.Y. ve O.E.İ. de gözaltına alındı.