İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen anne Vural, yaşadıklarının çok zor olduğunu belirterek, "Bizim evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin. Ben karıncayı bile inciten biri değilim. Suça meyilli biri değilim. Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi. Ciğerim yanıyor. Cezaevinde uyuşturucu satıcılarını gördükçe gram gram ölüyorum. Hiçbir karar içimdeki acıyı bitiremez ama en azından nefes almak istiyorum." dedi.

Söz verilen Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman ise müvekkilinin sürekli suç işleyen ve işlemeye meyilli biri olmadığını belirterek, hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ayşe Vural'ın, kızı Zeynep Vural'ı "kasten öldürme" suçundan önce 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet daha sonra iyi hal ve suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulayarak sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de, uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğduğunu söyleyerek teslim olan anne Ayşe Vural tutuklanmış, eşi ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Vural'a kızını öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, olaydaki tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle cezayı 18 yıl 4 ay hapse düşürmüştü. Tutuksuz sanıklar ise beraat etmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuş, karar sanık avukatı tarafından Yargıtay'a taşınmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, uyuşturucu bağımlısı kızını boğarak öldüren kadına verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını tahrik gerekçesiyle fazla bulmuş, sanığın eşi ile oğlunun beraat kararını onamıştı.