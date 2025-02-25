İzmir'de Konak ilçesinde at kesimi yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri Konak ilçesi Hilal semtindeki metruk bir evde at kesimi yapıldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda kaçak kesim yaptığı belirlenen Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu.
Savcının talimatıyla A.Ö. ailesine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, etleri ramazan ayı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.