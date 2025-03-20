İzmir'in Çiğli ilçesinde, çatı tamiri yapan Muharrem Barışık (43) ile oğlu Eren Barışık (17), şiddetli rüzgar nedeniyle 10 metre yükseklikten düşüp, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre çatı tamiri işleri yapan Muharrem ve oğlu Eren Barışık, Güzeltepe Mahallesi 8422 sokaktaki 3 katlı bir evin çatısına çıktı.

Baba- oğul çalıştığı sırada, şiddetli rüzgarın savurması sonucu, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muharrem Barışık'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Eren Barışık ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eren Barışık da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.