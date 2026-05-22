İzmir Buca'da Adnan Kahveci Caddesi’nde çok sayıda kedinin ölü bulunduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan incelemede, çöp konteynırları önünde bazıları yavru 33 ölü kedi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Adnan Kahveci Caddesi adresinde çok sayıda kedinin ölü halde bulunduğuna ilişkin paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde; cadde üzerinde bulunan çöp konteynırları önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."