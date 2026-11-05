İzmir'in Bayındır ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda bir kadın, uyuyan eşinin üzerine kaynar su döktükten sonra yakındaki metruk bir binanın balkonunda intihar etti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Dernekli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi ev kadını Bilgi Fırat (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle çiftçilik yapan eşi Nazif Fırat (60) yatakta uyuduğu sırada üzerine kaynar su boşalttı.

BOŞ EVİN BALKONUNDA ASILI BULUNDU

Acı içinde uyanan kocasını evde bırakan Bilgi Fırat, ikametten çıkarak yakında bulunan kullanılmayan boş bir eve yöneldi. Fırat, burada evin balkon kısmında kendini astı. Evden yükselen sesler ve ailenin durumu fark etmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeksizin sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Bilgi Fırat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KOCANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kaynar suyun etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar meydana gelen Nazif Fırat ise sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Bilgi Fırat'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaşanan akılalmaz olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma yürütüyor.