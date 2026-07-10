Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi.
Akif Emre Yavuz'un kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrilerek bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yavuz, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedaviye alınan Yavuz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İlçedeki bir sürücü kursunda motosiklet eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Yavuz'un cenazesi, morga götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.