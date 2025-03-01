İzmir'in Bayraklı ilçesinde, maskeli ve motosikletli şüpheli tarafından otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 27 yaşındaki Onur Gül yaşamını yitirirken, 31 yaşındaki Serdar Şenocak'da ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Emek Mahallesi 7290 sokakta Onur Gül ve Serdar Şenocak’ın içinde bulunduğu 35 BAT 982 plakalı otomobile yüzü maskeli, motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen Gül, özel bir hastaneye, Şenocak ise Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Onur Gül, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.