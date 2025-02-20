Ankara'nın Altındağ ilçesinde beslediği köpeğin belediye tarafından alındığına tepki gösteren ve ‘Necla Teyze’ olarak tanınan Ülker Güleryüz'ün aynı gün çıkan yangında hayatını kaybetmesine dair tepkiler artarak devam ediyor. Güleryüz’ün ölümünün ardından, Güvenli Sokaklar Derneği (GÜSODER) tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Güleryüz’ü doğrudan hedef alan ve linç etmeye yönelik yorumlarla tepki topladı.

Güleryüz’ün yangında yaşamını yitirmesinin ardından İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, eylem düzenleyerek, "GÜSODER kapatılsın, katliam yasası iptal edilsin" sloganlarıyla sokaklara döküldü. Konak ilçesinde Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan eylem, ÖSYM binasının önüne kadar devam etti.

Eylemde yapılan basın açıklamasında, Güleryüz'ün ölümünün şüpheli olduğu vurgulandı. Yaşam Hakkı Savunucuları adına açıklama yapan Kaan Gencel, Güleryüz’ün evinde soba borusunun bulunmadığını ve komşularının evinde soba ya da ocak kullanılmadığını belirttiklerini ifade ederek, itfaiyenin yangının sobadan çıktığına dair iddialarını eleştirdi.

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Gencel, Güleryüz’ün sosyal medyada hedef gösterildiğini belirterek, "Necla Teyze hakkında yapılan yorumlar, onun öldürülmesini isteyen ve işkence yapılmasını savunan kişiler tarafından yapıldı" dedi.

KATLİAM YASASI AKP-MHP İŞBİRLİĞİ

Gencel, hayvanların korunmasına yönelik çıkarılan ‘Katliam Yasası’ olarak bilinen düzenlemenin ardından hayvanlara yönelik şiddetin arttığını belirterek, MHP ve AKP işbirliğiyle çıkarılan bu yasaların sokak köpeklerinin öldürülmesine yol açtığını savundu. Gencel, "Bu yasa, sokak köpeklerinin öldürülmesi için ortam hazırladı ve biz bu yasa yürürlükte olduğu sürece mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

GÜSODER'in Kapatılması Çağrısı:

Gencel, GÜSODER’in de kapatılması ve maddi varlıklarının incelenmesi gerektiğini vurguladı. GÜSODER'in ve benzer oluşumların, sokak köpeklerini hedef gösterdiğini ve bu durumun sokak köpeklerine yönelik şiddeti artırdığını savundu.

Eylemde, hayvan hakları savunucuları, Necla Teyze'nin ölümüne yol açan koşulların ve sosyal medyada yapılan hedef gösterme paylaşımlarının sorumlularının yargılanması gerektiğini belirterek, hak ihlalleriyle mücadeleye devam edeceklerini ifade ettiler.