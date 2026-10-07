İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe istifa kararları geldi.

İZMİR'DE İSTİFA DALGASI

Tugay'ın yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Meclis 1. Başkan Vekili Levent Yıldır, yürüttüğü görevlerden ayrılma kararı aldı. Yıldır'ın, belediye meclisindeki çalışmalarını bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceği öğrenildi.

BİR İSTİFA DA ELVİN SÖNMEZ'DEN

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir diğer istifa ise Meclis 2. Başkan Vekili Elvin Sönmez'den geldi. Sönmez'in de Cemil Tugay'ın AKP'ye katılımının ardından görevinden ayrıldığı bildirildi. Böylece belediye yönetiminde üst düzey iki isim, görevlerini bırakmış oldu.