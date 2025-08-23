İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine saldırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.

Alınan bilgiye göre Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı’nda denetim yapan polis ekipleri, iki aynası olmayan bir motosikleti durdurdu Polis ekipleri, sürücüye trafik yönünden idari para cezası uyguladı. Bu esnada polis ekiplerine mukavemet gösterip saldıran 26 yaşındaki A.Y., 26 yaşındaki M.E. ve 25 yaşındaki C.Ş. isimli şüpheliler etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şüphelilerin polislere saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırması yer aldı.