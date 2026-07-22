Olay, saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak’ta denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan 34 FOK 486 plakalı otomobilin sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri ile şüpheli arasında yaşanan takip sırasında sürücü, aracı Gürpınar Mahallesi 7058 Sokak’ta terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi çevredeki bir parkta yakalayarak gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada, 4 büyük siyah torba içerisinde, 1972 kutu halinde toplam 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve M.Y.K. (26) olduğu belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.