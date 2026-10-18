Olay, gece saatlerinde Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre işletme sahibi Cavit Pekşen ile müşteri T.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Pekşen ve T.T. yaralandı.

HASTENEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki kişi ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 42 yaşındaki Cavit Pekşen kurtarılamadı. Yaralı T.T.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, restoranda yaşanan ölümcül kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.