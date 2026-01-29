Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Ege Bölgesi'nde kıyılarda kuvvetli fırtına ve şiddetli sağanak etkili oldu.

Başta İzmir olmak üzere Aydın ve Muğla'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmir'de akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle birçok ilçede yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı.

Başta Buca, Gaziemir, Bornova, Karabağlar ve Konak olmak üzere kent genelinde çok sayıda noktada su birikintileri oluştu.

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı, bazı alt geçitler ulaşıma kapandı.

BUCA'DA ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Buca’da, Forbest Caddesi sular altında kaldı. Cadde üzerinde bulunan birçok iş yerini su bastı.

Trafik polisleri caddenin bir bölümünü kullanmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunurken itfaiye ekipleri de gelen ihbarlar üzerine ev ve işyerlerinden su tahliyesi çalışmaları başlattı.

Foça ilçesinde yarım saat süren sağanak yağmur nedeniyle dere yatakları taştı. Şiddetli rüzgar ve taşkın sularının evlerin bahçeleri ile caddelerde birikmesi yaşamı olumsuz etkiledi.

Bu arada Gaziemir ilçesinde de alt geçitlerde yoğun su birikintileri olduğu ve trafikte bulunan araç sürücüleri ile motosiklet sürücülerinin zor anlar yaşadığı öğrenildi.