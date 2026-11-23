İzmir’de şifa dağıtma vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı ve aile bireylerine yönelik istismar ile fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edilen Mehdi D. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 aile yakını gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir televizyon kanalında yayımlanan haberde yer alan kan donduran iddialar ihbar kabul edilerek derhal soruşturma başlatıldı. Söz konusu haberde, kendisini "Mehdi" olarak tanıtan bir şahsın şifa verme vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı, ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki küçük bir çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

ŞANLIURFA’DA YAKALANDI, AİLESİ DE GÖZALTINDA

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu habere konu olan şüphelinin Mehdi D. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheli Mehdi D., Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelinin babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D.’yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulurken, emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.