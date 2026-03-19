İzmir'in Torbalı ilçesinde şalgam suyu dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan A. ailesinin 1 yaşındaki oğulları Alpaslan, annesi temizlik yaparken balkona çıktı. Balkonda ağzı açık şalgam suyu dolu kovanın içerisine düşen bebeği fark eden annesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 1 yaşındaki bebeği Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Polis ekipleri, anneyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

