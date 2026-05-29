İzmir’in Buca ilçesinde, kontrolden çıkıp su kanalına giren, takla atıp ardından şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Harun Karapolat (33) ile yanındaki yolcu Meliha Acer (27) hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.15 sıralarında, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametinden Çeşme yönüne seyreden 35 CZE 376 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Harun Karapolat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi. Kanalda ilerleyen araç, savrulup takla attıktan sonra yol kenarındaki tabelaya çarparak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, sürücü Harun Karapolat ile bariyerlere savrulan yolcu Meliha Acer’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Trafik ve asayiş ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. Hafif ticari araç vinçle kaldırıldı. Karapolat'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından Karapolat ve Acer'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

