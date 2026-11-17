İzmir’in Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi Gazi Bulvarı’nda sola dönüş yapmak üzere manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsü, Halkapınar’dan Fahrettin Altay yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.
TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI
Çarpışmanın ardından tramvay raydan çıkarken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından seferler yeniden normale döndü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.