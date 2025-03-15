İzmir Valiliği'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile 32,6 dereceyle, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana marttaki en sıcak gün yaşandığını duyuruldu

Valilikten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

- İzmir’de 1938’den bu yana ölçülen en yüksek mart ayı sıcaklığı, 27 Mart 2001’de 30.5 derece olarak kaydedilmişti. Bugün bu rekor kırılarak günün en yüksek sıcaklığı 31.1, Bornova’da ise 32.6 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlarımızın hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önemlidir.