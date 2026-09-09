İzmir Karabağlar’da bir banka şubesine silahlı soygun girişimi yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüphelilerin bankadan çıkamadığı öğrenildi. BİR KİŞİ REHİN KALDI Banka şubesinde bir kişinin rehin olduğu aktarıldı. Durumun güvenlik güçlerine ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. ÖZEL HAREKET EKİPLERİ BÖLGEDE Banka şubesinin etrafını ablukaya alan emniyet güçleri, cadde genelinde güvenlik çemberini genişleterek operasyon başlattı. Özel Hareket Dairesine bağlı polis ekipleri de banka şubesi çevresine geldi. TESLİM OLDU Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu rehine kurtarılırken soygun girişiminde bulunan şahıs teslim oldu

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