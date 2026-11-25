İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU Genel Kurulu, yeni su tarifesi teklifini değerlendirmek üzere bugün bir araya gelecek. Gündeme alınan düzenlemeyle hem konut hem de iş yeri abonelerinin su faturalarında indirime gidilmesi hedefleniyor.

Ege'de Sonsöz'ün haberine göre, hazırlanan teklifte 40 metreküpe kadar olan tüketim basamaklarında birim fiyatların aşağı çekilmesi ve indirimli su kullanım sınırının genişletilmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, 1 Haziran 2026'dan itibaren uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe çıkarılacak. Böylece konut abonelerinin ilk 10 metreküp su ve atık su kullanımı için ödeyeceği birim bedel 25 TL yerine 22 TL olacak. İlk tüketim kademesinde yaklaşık yüzde 63'lük indirim hesaplanırken, düzenlemeden 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yararlanması bekleniyor.

KONUT ABONELERİNİN DİĞER KADEMELERİNDE DE İNDİRİM

Yeni tarife teklifinde konut abonelerinin diğer tüketim basamakları için de fiyat değişikliği bulunuyor. Buna göre 11-20 metreküp aralığında uygulanan 99,83 TL'lik birim bedelin 70 TL'ye indirilmesi planlanıyor.

21-40 metreküp arasındaki tüketimde ise mevcut 145 TL'lik birim fiyatın 140 TL olarak uygulanması teklif ediliyor.

İŞ YERLERİNİN SU TARİFESİ DE DEĞİŞECEK

Düzenleme yalnızca konut abonelerini değil, iş yerlerini de kapsıyor. Teklif doğrultusunda iş yeri abonelerinin ilk 10 metreküplük tüketimi için ödediği 50 TL'lik indirimli birim bedelin 44 TL'ye düşürülmesi öngörülüyor.

İş yerlerinde 11-20 metreküp arasındaki tüketim için mevcut 199,65 TL'lik fiyatın 140 TL'ye, 21-40 metreküp arasındaki tüketim için uygulanan 290 TL'lik birim bedelin ise 280 TL'ye çekilmesi gündemde.

SON KARAR GENEL KURULDA VERİLECEK

İZSU tarafından hazırlanan yeni su tarifesi teklifi, bugün yapılacak genel kurul toplantısında ele alınacak. Konut ve iş yeri abonelerini ilgilendiren fiyat değişiklikleri, görüşmelerin ardından yapılacak oylamayla karara bağlanacak.

Mevcut tarife şu şekilde: