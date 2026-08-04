Olay, Çay Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk A. (67) ile oğlu Ender A. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk A, pompalı tüfekle oğluna ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ender A, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmayan şüpheli baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.