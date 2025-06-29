Türkiye'nin birçok yerinde yangın haberleri gelmeye devam ederken Jandarma Genel Komutanlığı yurt genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

BİLECİK'TE 3 GÖZALTI

Konuya ilişkin 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarmanın sorumluluk bölgesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklanırken Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

MANİSA'DA 1 BALIKESİR'DE 3 GÖZALTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı, Balıkesir'ın Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangınının ise tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla çıktığı aktarılan açıklamada, bu yangına ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İZMİR'DE 4 GÖZALTI

Açıklamada, İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınının da kaynak ve spiral makinesi çalışması esnasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İZMİR'İN SEFERİHİSAR'I ALEVLERE TESLİM OLDU

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyünde öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Ürkmez'e yaklaşık 20 kilometre, İzmir kent merkezine ise 30 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki yangın, yerleşim alanlarına yakın bir noktada çıktı.

Köyün hemen yanındaki dağlık alanda başlayan yangının, meyve ve sebze bahçelerinin bulunduğu tarım arazilerine de sıçradığı bildirildi. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle bölge halkı tedirginlik yaşandı. İtfaiye siren seslerinin duyulduğu bölgede tedirginlik devam ediyor.