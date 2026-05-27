Özgür Özel’in İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirmeyi planladığı miting öncesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Deniz Yolçu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Valiliği’nin alternatif miting alanı olarak Gündoğdu Meydanı’nı göstermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen alandan ayrılmayan gruba biber gazı ve TOMA ile müdahale edildi.

Yaşanan arbede sırasında bir kişinin TOMA’nın üzerine çıktığı anlar kameralara yansırken, söz konusu kişinin Deniz Yolçu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Yolçu hakkında “Kamu Malına Zarar Verme” ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen Yolçu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan Deniz Yolçu’nun, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, İzmir'deki gösteri sırasında TOMA'ya çıkarak zarar veren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan müdür yardımcısı D.Y.'nin görevden uzaklaştırıldığını ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26.05.2026 Salı günü İzmir'de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.