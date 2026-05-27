CHP lideri Özgür Özel’in dün İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığı miting, Valilik kararıyla yasaklandı.
Alana girmek isteyen yurttaşlara polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
GÖZALTILAR...
Müdahale sırasında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Avukat Kıvılcım Çolak, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Kafa travması riski bulunduğu ifade edilen Deniz Yolçu, “Kamu Malına Zarar Verme” ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.