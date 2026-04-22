İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir otomobil karşıdan gelen iki otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Balabanlı'dan Ödemiş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AF 3099 plakalı otomobil, kontrolün kaybolması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Ulaş yönetimindeki 35 KBJ 54 ve Y.G. idaresindeki 09 APM 775 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ulaş hayatını kaybetti.

Mustafa Ulaş’ın yanındaki A.P. (50), diğer araç sürücüsü Y.G., ile kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen otomobildeki E.K. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan sürücünün ise aracını terk ederek kayıplara karıştığı kaydedildi. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.