Olay, geçtiğimiz hafta İzmir’in Konak ilçesine bağlı Kadifekale semtinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle soyunarak komşusunun evine girdi. Şüphelinin saldırgan tavırları üzerine evde bulunan üç kadın korkuyla bir odaya sığındı.

KAPILARI KIRMAKLA TEHDİT ETTİ

Evde mahsur kalan kadınlar, yaşananlar sırasında yardım istemeye çalıştı. Kadınlardan birinin şüpheliye, “Ya abi lütfen ya, git ya!” diye seslendiği duyuldu. Saldırganın ise kapıları kırmakla tehdit ettiği belirtildi.

KADINLARDAN BİRİNİ YARALADI

Şüpheli, yaşanan gerginlik sırasında kadınlardan birini kapı camına doğru fırlattı. Yaralanan kadınla ilgili olayın ardından şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dört ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen şüphelinin akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.