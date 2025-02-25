İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İzmir ve Manisa'da dün, 11 eve operasyon düzenledi. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 31 sentetik hap, 23 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, 1 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 telefon ve SIM kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 53 tabanca mühimmatı ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli 'Uyuşturucu madde imal etmek ve satmak', 7 şüpheli ise 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.