İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 3 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN İlçede belirlenen 3 adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisini alan emniyet güçleri, teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. BİNLERCE HAP VE KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Narkotik köpeğiyle adreslerde yapılan detaylı aramalarda zehir tacirlerine darbe vuruldu. Aramalarda; 13 bin 442 adet sentetik ecza hap,

2 kilo 259 gram sentetik uyuşturucu,

1210 gram uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde,

Çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler,

1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 100 lira ele geçirildi. 4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

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