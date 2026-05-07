İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet başsavcılıklarınca uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda, il dışından İzmir’e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar ilçesinde takibe alınan bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 39 kilo kokain ele geçirildi. Karşıyaka ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda ise 21 kilo 200 gram skunk bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.