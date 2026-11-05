İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi’nde uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
1320 SENTETİK UYUŞTURUCU HAP
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1320 sentetik uyuşturucu hapın yanı sıra sentetik uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu bulundu.
YAKALAMA KARARI BULUNAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 16 yaşındaki bir şüpheli de yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.