İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi’nde uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 1320 SENTETİK UYUŞTURUCU HAP Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1320 sentetik uyuşturucu hapın yanı sıra sentetik uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu bulundu. YAKALAMA KARARI BULUNAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 16 yaşındaki bir şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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