Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi ve bıçak bulundu. Aramalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 38 fişek ve 9 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirtildi.

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