İzmir’in Konak ilçesinde doğal gaz çalışmaları kapsamında kazılan yolların uzun süredir onarılmaması, Gültepe ve Boğaziçi semtlerinde yaşayanları zor durumda bıraktı. Bozuk yollar nedeniyle araçların geçişiyle yükselen tozdan bunalan mahalle sakinleri, çukurların üzerine eski halılar sererek kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalıştı.

DOĞAL GAZ ÇALIŞMASI SONRASI YOLLAR KALDI

Gültepe ve Boğaziçi'nde doğal gaz altyapısı için kazılan bazı yollar, çalışmaların ardından eski haline getirilmedi. Aradan geçen sürede yolların toz ve çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, özellikle araç geçişlerinde oluşan yoğun tozdan şikayet etti.

Mahalle esnafı Hüseyin Birdal, doğal gaz çalışmalarının yapılmasını desteklediklerini ancak süreçte ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Belediye iyi niyetle mahallemize doğal gaz getirmeye çalışıyor ama mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli girişimleri yaptık fakat mağduriyetimizi minimum seviyeye indiremediler. Arabalarımıza her 2 ayda bir alt takım yapıyoruz. Toz, toprak içindeyiz. Belediyeden sulama hizmeti istedik. Fakat sesimize kulak vermediler. Herkes eski halılarını sokaklara serdi. Böylelikle daha az toz kalkmasını hedefliyoruz. Kendi kendimize çözüm üretmeye çalışıyoruz ama çözüm istiyoruz" dedi.

‘ÇOK TOZ VAR’

Mahalle esnafından Talat Yeşilyurt da doğal gaz çalışmasının ardından oluşan toz nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini söyledi. Yeşilyurt, "Doğal gazın gelmesi için isteklerimiz olmuştu. Doğal gaz borusu sokağımızdan geçti ama aşırı bir toz var. Biz de çözüm olarak halıları serdik. Arabalar geçtikçe de daha çok az toz kalkıyor. Bu toz herkesi rahatsız ediyor. Zamanında belediyeden sulama aracı talep etmiştik. Ancak hala gelmedi. Biz çevre sakinleri olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediyeden de destek bekliyoruz" diye konuştu.

‘MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN’

Yaklaşık bir aydır yolların bu durumda olduğunu ifade eden mahalleli Tuncay Görüş ise yaşadıkları sıkıntının bir an önce çözülmesini istedi. Görüş, "Doğal gaz borusu çektiler ama sonrasında kimse ilgilenmedi. Biz de mahalleli olarak halı serdik. Evler ve araçlar toz içerisinde. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde. Kapı, pencere açamıyoruz. Mağduruz ve bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.

‘ARAÇLARIMIZ ZARAR GÖRÜYOR’

Yollardaki çukurların araçlarda da maddi hasara yol açtığını belirten Alican Karakuş, uzun süredir aynı sorunla karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Karakuş, "Bir senedir bu rezilliği çekiyoruz. Aracımın alt takımını 25 bin liraya yaptıramıyorum. Çukurlar yüzünden aracımın yan demiri düştü. Acil bir şekilde yolların yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, yolların onarılmasını ve çalışmalar tamamlanana kadar tozun azaltılması için sulama yapılmasını beklediklerini belirtti. Eski halıları yollara sererek çözüm arayan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla aldıkları önlemlerin geçici olduğunu vurguladı.