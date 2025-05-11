Olay, 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak 24-A numaralı, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.
Gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin patlamanın yaşandığı dairede, 1'inin aynı binada yaşadığı, diğer 2'sinin ise o sırada sokaktan geçen vatandaş olduğu belirtildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonrası 3'üncü kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.