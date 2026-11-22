İzmir’in Çiğli ilçesinde bir ikameti adeta uyuşturucu imalathanesine çeviren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 81 bin 500 adet sentetik ecza hap ile üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda Çiğli ilçesindeki bir adreste yasa dışı yollarla sentetik ecza üretimi yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

EVDEN İMALATHANE ÇIKTI

Polis ekiplerince ikamette yapılan detaylı aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır 81 bin 500 adet sentetik ecza hap, dolum için bekletilen 20 bin adet boş kapsül, üretimde kullanılan 38 kilogram kimyasal hammadde, 7 adet hap basım plakası, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.