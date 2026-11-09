İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen geniş çaplı çalışmalar kapsamında kentin Karabağlar ilçesinde kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak saha takibi sonucu, ilçede bulunan bir evin uyuşturucu madde imalathanesi ve dağıtım merkezi olarak kullanıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon için düğmeye basıldı.

ON BİNLERCE HAP VE KİLOLARCA HAM MADDE ÇIKTI

Narkotik timlerinin söz konusu evde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda; 66 kilo 363 gram pregabalin ham maddesi, satışa hazır halde 38 bin 664 sentetik hap, 177,04 gram kokain ile uyuşturucu tartımında kullanılan 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde adreste bulunan 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların ifade ve sorgu işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli tahkikatın çok yönlü devam ettiği bildirildi.