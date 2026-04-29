Manisa'dan İzmir'e gelen plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'ın İstanbul Caddesi üzerinde freninin patlaması nedeniyle karşı şeride geçti. TIR, yolda aralarında kamyon, polis arabası ve 9 araca daha çarparak yol kenarındaki dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolun bir kısmı yeniden trafiğe açıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.