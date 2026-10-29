İzmir'de mezarlık çevresinde bir araya gelen Ortodoks Yahudi grubun sergilediği ilginç dans figürleri, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Kameralara yansıyan kayıtlarda, sokaktaki vatandaşların toplanarak zıplayan grubu hayretle izlediği anlar açıkça görüldü.

İzmir'de kayda geçen bu görüntüler internette hızla yayılırken çok sayıda kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan bir vatandaşın şaşkınlığını gizleyemeyerek “Nasıl bir model olduklarını anlayamadık valla” şeklindeki ifadeleri ise videonun en çok paylaşılan detaylarından biri oldu.

Duruma anlam veremeyen ve merakına yenik düşen bazı vatandaşların grubun hemen yanına kadar gidip yakın çekim yaptığı görülürken, zıplayarak dans eden grubun sergilediği bu sıra dışı anlar dijital platformlarda ve sosyal medya mecralarında geniş yankı uyandırdı.