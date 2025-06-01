İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendikayla yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tugay, “Masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkâr ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz” dedi.

"AYLIK NET ÜCRET 65 BİN TL'DEN BAŞLAYAN 80 BİN LİRAYA ULAŞAN RAKAMLARI ÖDEYELİM"

Yeni bir öneri getiren Tugay, yan ödemelerin tamamını kaldırarak net maaş üzerinden bir teklif sundu:

“Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım! Aylık net ücret olarak 65.000 Lira’dan başlayan, 80.000 Lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa %10 daha ekleyelim: bu da en az 71.500 Lira’dan 88.000 Lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir.”

Cemil Tugay, bu öneri üzerinde görüşmek üzere DİSK Genel-İş Sendikası’nı görüşme masasına davet etti. “Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum” diyen Tugay, İzmir halkının yaşadığı mağduriyetin daha fazla sürmemesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Tugay, yan ödemeler üzerinden yürütülen tartışmaların sona erdirileceğini belirterek, “Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 23 bin belediye işçisi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine greve çıkmıştı. Grev kararı sonrası kent genelinde temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda aksama yaşandı.

SENDİKA NE İSTİYOR?

Genel-İş’in 1 Ocak 2024’te 763,44 TL olan günlük taban ücret için hâlihazırda görüşme masasındaki teklifi 2.168,18 TL.

Aylık ortalama en düşük net ücret için 82 bin TL ve en yüksek net ücret için de 94 bin TL talep ediliyor.

İzmir BB'nin ilk teklifi ise aylık en düşük ücret 59 bin TL, en yüksek 76 bin TL seviyesindeydi.