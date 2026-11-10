İzmir’in Aliağa ilçesinde Yeni Foça yolu üzerinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, patlamada 17 işçi hayatını kaybederken 1’i ağır 12 işçinin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlama sonrası yaşamını yitiren 17 işçinin kimlikleri belli oldu:

1- İlker SIĞIRTMACIOĞLU

2- Hüsnü ERSOY

3- Göksel ÜNALDI

4- Yasin TAŞÇI

5- Uğur TEMEL

6- Barış GÜNEY

7- Orhan ALTAY

8- Özcan EFE

9- Recep FEDAİ

10- Abdülkadir KINACI

11- Ceylan BIYIKLI

12- Ferhat MARAŞLI

13- Ersin OĞUZ

14- Mustafa SERT

15- Kadir Kaan ÖZÇELİK

16- Serkan KURT

17- Fatih IŞIK

Öte yandan, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.

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