İzmir’in Aliağa ilçesinde Yeni Foça yolu üzerinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi.
Yapılan resmi açıklamaya göre, patlamada 17 işçi hayatını kaybederken 1’i ağır 12 işçinin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Patlama sonrası yaşamını yitiren 17 işçinin kimlikleri belli oldu:
1- İlker SIĞIRTMACIOĞLU
2- Hüsnü ERSOY
3- Göksel ÜNALDI
4- Yasin TAŞÇI
5- Uğur TEMEL
6- Barış GÜNEY
7- Orhan ALTAY
8- Özcan EFE
9- Recep FEDAİ
10- Abdülkadir KINACI
11- Ceylan BIYIKLI
12- Ferhat MARAŞLI
13- Ersin OĞUZ
14- Mustafa SERT
15- Kadir Kaan ÖZÇELİK
16- Serkan KURT
17- Fatih IŞIK
Öte yandan, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.