İzmir’in Urla ilçesindeki villasında tabancayla vurulmuş ve bıçaklanmış halde ölü bulunan 72 yaşındaki tekstilci iş insanı Bekir Kayabaşı’nın, miras nedeniyle öz kızı P.K. (45) tarafından planlanan cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin 3 ilde 600 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek aydınlattığı olayda, aralarında kızı ve özel şoförünün de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Kan donduran olay, 10 Kasım tarihinde Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir villada meydana geldi. İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi’nde faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı’ndan haber alamayan yakınları, saat 23.00 sıralarında kontrol etmek için villaya gitti. Eve giren yakınları, Kayabaşı’nı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunda kurşun ve bıçak izleri bulunan iş insanının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kayabaşı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Urla Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayeti aydınlatmak için özel ekip kuran İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, villanın yer aldığı yaklaşık 6,5 dönümlük arazide detaylı inceleme yaptı. Soruşturmayı genişleten polis; İzmir, İstanbul ve Elazığ’daki yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası, 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve 45 ayrı noktadan elde edilen toplam 600 saatlik görüntüyü saniye saniye analiz etti.

KIZI PLANLAMIŞ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda cinayetin, Bekir Kayabaşı’nın kızı P.K. tarafından miras elde etmek amacıyla planlandığı belirlendi. P.K.’nin erkek arkadaşı S.A. ile hareket ettiği, aynı zamanda maktul Bekir Kayabaşı’nın özel şoförlüğünü yapan S.A.’nın ise cinayeti gerçekleştirmesi için P.K.’nin önceden tanıdığı bir şüpheliyle anlaştığı saptandı.

Delillerin toplanmasının ardından 16 Kasım’da düğmeye basan polis ekipleri; P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A.’yı (32) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEFONUNU KIRIP DENİZE ATARKEN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan soruşturma dosyasına giren görüntülerde, şüphelilerden S.A.’nın yakalanmamak ve izini kaybettirmek için cep telefonunu önce kırdığı, ardından denize attığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Deniz polisi ekiplerinin su altında yerini tespit ettiği telefonun, dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkarılma anları da kayıtlara geçti.